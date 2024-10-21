Trump'ın kazanacağı beklentileri Bitcoin fiyatını yükseltti

ABD seçimleri için anketlerin, eski Başkan Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanma ihtimalinin arttığını göstermesi kripto para fiyatlarındaki yukarı harekete destek veriliyor.

Bitcoin, Trump'ın yönetiminin kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlediği görüldüğünden, Trump'ın iyileşen beklentilerinden bir destek aldı.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 69 bin 487 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 0,73 artışla 68.912 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı 10 Ekim'den bu yana %18 yükseldi. Ay başından bu yana yükseliş yüzde 8 ve son 3 aydaki artış yüzde 6,8 seviyesinde.

Avustralyalı online broker Pepperstone'un araştırma müdürü Chris Weston, bu hafta önemli bir ekonomik olay yaşanmayacağı için piyasanın kurumsal kazançlara ve ABD seçim riskine odaklanacağını ve muhtemelen dolar ve diğer portföy risklerinden korunmak için maliyetlerin artacağını söyledi. Weston, "ABD seçimlerine sadece 15 gün kala, tüccarların şimdi seçim işlemlerini daha büyük bir inançla yapmaya başlamak için doğru zaman olup olmadığına karar vermeleri gerekiyor" dedi.