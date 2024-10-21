CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para

Trump'ın kazanacağı beklentileri Bitcoin fiyatını yükseltti

Kripto para birimi bitcoinde fiyat bu sabah Asya ticaretinde üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2024 09:14

ABD seçimleri için anketlerin, eski Başkan Donald Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanma ihtimalinin arttığını göstermesi kripto para fiyatlarındaki yukarı harekete destek veriliyor.

Bitcoin, Trump'ın yönetiminin kripto para birimi düzenlemeleri konusunda daha yumuşak bir çizgi izlediği görüldüğünden, Trump'ın iyileşen beklentilerinden bir destek aldı.

Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde 69 bin 487 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 0,73 artışla 68.912 dolar seviyesinde.

Bitcoin fiyatı 10 Ekim'den bu yana %18 yükseldi. Ay başından bu yana yükseliş yüzde 8 ve son 3 aydaki artış yüzde 6,8 seviyesinde.

Avustralyalı online broker Pepperstone'un araştırma müdürü Chris Weston, bu hafta önemli bir ekonomik olay yaşanmayacağı için piyasanın kurumsal kazançlara ve ABD seçim riskine odaklanacağını ve muhtemelen dolar ve diğer portföy risklerinden korunmak için maliyetlerin artacağını söyledi. Weston, "ABD seçimlerine sadece 15 gün kala, tüccarların şimdi seçim işlemlerini daha büyük bir inançla yapmaya başlamak için doğru zaman olup olmadığına karar vermeleri gerekiyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek İngiltere sermaye kazancı vergisi oranını yükseltecek 17 Ekim 2024 09:13
Almanya Maliye Bakanı’ndan bütçe açıklaması Almanya Maliye Bakanı'ndan bütçe açıklaması 17 Ekim 2024 09:11
Almanya’da yatırımcı güveni ekimde arttı Almanya'da yatırımcı güveni ekimde arttı 15 Ekim 2024 15:03
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 15 Ekim 2024 09:23
Merkez bankaları altında alıcı olmaya devam ediyorlar Merkez bankaları altında alıcı olmaya devam ediyorlar 15 Ekim 2024 09:10
AB çalışanların koşullarını iyileştiriyor AB çalışanların koşullarını iyileştiriyor 14 Ekim 2024 17:07
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı 14 Ekim 2024 16:57
Çin’in ihracatı beklentilerin altında arttı Çin'in ihracatı beklentilerin altında arttı 14 Ekim 2024 14:11
Küresel elektrik ihtiyacında nükleer enerjinin payı artıyor Küresel elektrik ihtiyacında nükleer enerjinin payı artıyor 14 Ekim 2024 11:30
Brent petrolde talep endişesi yaşanıyor Brent petrolde talep endişesi yaşanıyor 14 Ekim 2024 10:03
Çin’den AB’ye elektrikli araç çağrısı Çin'den AB'ye elektrikli araç çağrısı 14 Ekim 2024 09:55
Yeni Zelanda’nın hizmet sektörü daralma devam etti Yeni Zelanda'nın hizmet sektörü daralma devam etti 14 Ekim 2024 09:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler