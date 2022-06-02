Columbia Üniversitesi ve New York Fed tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan New York Fed Başkanı John Williams, stabil coinler ve merkez bankası dijital paralarının kullanım olasılıklarının ve risklerinin değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"UYGUN DENETİM VE GÖZETİM GEREKİYOR"

Williams, "Bu dönüşümlerin para politikası uygulamasını ve merkez bankası bilançolarını olduğu kadar ekonomiyi ve finansal sistemi nasıl etkieyeceklerinin de anlaşılması çok önemli. Buna ek olarak, tüketicileri ve yatırımcıları korumak, finansal sistemin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için uygun denetim, gözetim konusunda dikkatli şekilde düşünmeliyiz" dedi.