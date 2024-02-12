Yeni Zelanda MB Başkanı stabilcoinleri "oximoronlar" olarak tanımladı

Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr, stabilcoin gibi kripto para birimleri hakkında bir uyarıda bulunarak bunların itibari paranın yerini tutamayacağını söyledi.

Orr, Pazartesi günü Wellington'da bir parlamento komitesine verdiği demeçte, stabilcoinlerin "en büyük yanlış adlandırmalar" ve "oksimoronlar" olduğunu söyledi. "Stablecoinler istikrarlı değildir. Sadece o stabilcoin'i sunan kişinin bilançosu kadar iyidirler" dedi.

Başka bir varlığa sabitlenmiş bir tür kripto token olan sabit coinler, değerlerini desteklemek için büyük rezervler kullanır. Geleneksel finans dünyasındaki sorunlardan etkilenebilirler ve bazıları bunun karşılığında gerçek dünya piyasalarını sarsma potansiyeline sahip olabileceklerinden endişe ediyor.

Orr'a merkez bankalarının bağımsız dijital para birimlerinin küresel finans sistemini baltalayabileceğinden endişe duyup duymadıkları sorusuna da, ""Cevabım evet, ciddi endişelerim var. Özellikle de merkez bankası nakit parasına alternatif olduğu iddia edilen bu ürünlerin teneke kutularının üzerinde yazanlarla teneke kutunun içindekiler aynı değil." yanıtını verdi.



Orr, Bitcoin'in bir değişim aracı, bir değer deposu ya da bir hesap birimi olmadığını "ancak insanların bunu bu şekilde kullanmaya çalıştığını" söyledi.