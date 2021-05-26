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Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın, yatırım aracı olmasının yanı sıra hediye eşyası olarak da anlam kazanıyor. Bu sebeple altın fiyatları anlık değişimleri ve güncel rakamları sürekli olarak merak edilen konular arasında yer alıyor. İşçiliği yüksek kolye, yüzük gibi tasarım ürünler hediye olarak kullanılırken gram ve çeyrek altın gibi ürünler yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatları, küresel bir davranış sergilemesi dolayısıyla döviz kurlarına nazaran uzun vadede kazanç sağlamayı mümkün kılar. Yatırım araçları arasında güvenli bir liman olarak değerlendirilmesinin sebebi de budur.



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