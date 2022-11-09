AB Komisyonu, AB'nin anti-tekel regülatörlerinin Microsoft'un "Call of Duty" adlı video oyununun üreticisi Activision Blizzard'ı 69 milyar dolar karşılığında satın alma teklifini soruşturma kararı aldıklarını bildirdi ve bu satın almanın sektörde rekabete zarar verebileceği uyarısı yaptı.
AB Komisyonu karar verdi!
AB Komisyonu, Microsoft`un Activision Blizzard`ı satın almasını soruşturmaya karar verdi.
Microsoft, Tencent ve Sony ile rekabet için Activision'ı satın alacağını Ocak ayında duyurmuştu.
AB Komisyonu yaptığı açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler bu satın almanın oyun konsolu ve PC video oyunları için pazarlarda rekabeti ciddi şekilde azaltabileceğini gösterdi" dedi.
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