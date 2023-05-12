Abdi İbrahim'in, sağlık sektöründe yenilikçi çözümler geliştiren etki odaklı girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Sağlıkta Sosyal İnovasyon Programı 'Doz'un erken aşama finalinde kazanan Quop Health oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim'in Impact Hub İstanbul ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı iş birliğinde hayata geçirdiği 'Doz'un erken aşama finali, Abdi İbrahim Tower'da hibrit olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Marka Stratejisi ve Dijital Pazarlama Danışmanı Göksemin Gökalp Özdemir'in üstlendiği programın jüri üyeleri ise Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Yasemin Salih, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Danışmanı Evren Bükülmez, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan, Adım Adım Derneği Kurucusu ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Kurucusu ve Yöneticisi Serra Titiz, Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, AbdiBio Grup Başkanı Dr. Ali Özüer ile Abdi İbrahim Otsuka İlaç Pazarlama ve Satış Direktörü Zeynep Alptekin Basa oldu.

Odak alanları arasında, halk sağlığı ve bilinçlendirme, sağlık ve ilaç alanında Ar-Ge, dezavantajlı bölgelerin ve grupların sağlık hizmetlerine erişimi ve sürdürülebilirlik çözümleri gibi başlıkların yer aldığı projede, erken aşama başvurularına yoğun ilgi gösterildi.

Jüri tarafından seçilen Leoxygen, Mumurgan, Quop Health ve Sens Infect girişimleri, 4 aylık bir kuluçka döneminden geçerek final gününe hazırlandı.

Final gününde jüri karşısında sunumlarını yapan sosyal girişimcilerden Quop Health, 100 bin TL'lik Tohum Destek Ödülü'nün sahibi oldu. Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Mumurgan girişimine ise ürün geliştirme desteği verilecek.

Tohum Destek Ödülü'nü alan Quop Health, Tip 1 diyabetli çocukları tedaviye motive ederken aile ve hekimler için uzaktan tedavi yöntemi sunan akıllı ve kompakt insülin kiti geliştiriyor. Jüri Özel Ödülü'ne hak kazanan Mumurgan ise yanık tedavisinde kullanılan yeni nesil bir organik merhem geliştiriyor.

- 'Sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz'

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Abdi İbrahim Kurumsal İlişkiler, Sürdürülebilirlik ve İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, şunları kaydetti:

'111 yıldır hayatı iyileştirme tutkusuyla hareket eden bir şirketiz ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızı HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde atıyoruz. HEAL2030, tüm global iyi örneklerde olduğu gibi ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarından oluşuyor. Stratejimiz doğrultusunda 'Sosyal' çatısı altında kurguladığımız toplumsal yatırım programlarımızdan Sağlıkta Sosyal İnovasyon başlığı ise bizim için çok özel bir konuma sahip. Doz programımız ile sağlık alanında sosyal fayda odaklı fikirleri bulunan girişimcilerle tanışma ve onları destekleme imkanı buluyoruz. Erken Aşama kategorisinin kazananı Quop Health ve Jüri Özel Ödülü'nü alan Mumurgan girişimlerini gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Finale kalan 4 değerli girişimin de sağlık sektörüne katma değerli hizmetler sunacağına inanıyorum.'