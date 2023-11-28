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Align Tech Turkey Rekabet Kurulu'na sözlü savunma yaptı

Rekabet Kurulunca, Align Tech Turkey Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 11:43

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 11:43

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, kurumun merkez binasında yapıldı. Küle, toplantıda, söz konusu şirketin, haksız ve yıkıcı fiyatlama yapmak suretiyle, hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi, elde edilen deliller ve savunmaların, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, diş telleri ile şeffaf plakların, kullanım amaçları aynı olmasına karşın konfor, hijyen, estetik, kullanım kolaylığı, mekanik özellikleri, etkili olduğu vaka türleri, tedavi süreleri, yaş gruplarındaki talep koşulları, tedavi planlama süreci, hem hastalara hem de diş hekimlerine maliyetleri bakımından birbirinden farklılaştığını ifade etti.

Temsilci, bu doğrultuda, diş telleri ile şeffaf plakların ayrı ürün pazarlarına ait olduğunu ve dosya konusu iddialar çerçevesinde ilgili ürün pazarının "şeffaf plak pazarı" olarak tanımlanması gerektiğini belirtti.

Şikayete konu diğer bir faaliyet kolu olan ve ortodonti tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılan ağız içi tarayıcılar ile geleneksel ağız ölçüsü alma araçlarının da ayrı ürün pazarlarına ait olduğuna işaret eden temsilci, bu kapsamda dosya konusu iddialar çerçevesinde ilgili ürün pazarının "ağız içi tarama cihazları" olarak tanımlanmasının uygun olduğunu bildirdi.

Temsilci, şunları kaydetti:

"Şeffaf plak pazarında Align Turkey'in 2020 yılından itibaren hakim durumda olduğu, ağız içi tarayıcı pazarında ise incelenen dönem bakımından hiçbir yıl hakim duruma gelmediği, uyguladığı Avantaj Programı'nın artan oranlı, üst dilim indirimi özelliği taşıyan, büyüme indirimi özelliği göstermeyen, kişiselleştirilmemiş bir indirim sistemi olduğu, paket indirimlerinin şeffaf plaklara atfedilmesi ve firma açısından en olumsuz senaryonun baz alınması halinde dahi eşit etkinlikteki rakiplerin şeffaf plak pazarından dışlanmasının söz konusu olmadığı, yıkıcı fiyat uyguladığına yönelik bir durumun ortaya çıkmadığı, bu çerçevede idari para cezası verilmesine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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