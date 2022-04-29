Amazon'un net satışları ilk çeyrekte yüzde 7,3 artarak 116,4 milyar dolar ile beklentilere paralel gerçekleşirken, 2021'in ilk çeyreğinde yakalanan 8,1 milyar dolarlık kar yerini zarara bıraktı. Şirket, ilk çeyrekte 3,84 milyar dolar, hisse başına 7,56 dolar zarar etti. Beklenti geçen yılın aynı döneminde hisse başına 15,79 dolar kar etmişti.

Oluşan zararda elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive'e yapılan yatırımdan oluşan 7,6 milyar dolar kayıp etkili oldu. Analistler'in Amazon'un ilk çeyrek sonuçları için beklentileri 1 milyar dolar zarar ile 3 milyar dolar kar arasında değişiyordu.

İlk çeyrekte faaliyet karı da 3,678 milyar dolara indi. Amazon ikinci çeyrek için faaliyet karı öngörüsünü 1 milyar dolar zarar ile 3 milyar dolar kar arasında açıkladı. Analistler ise 6,8 milyar dolar kar bekliyorlardı.

Amazon ikinci çeyrekte net satışlarının 116-121 milyar dolar arasında olmasını bekliyor. Analistler 125.5 milyar dolar satış öngörüyorlardı.