AMD yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı

Taipei'de düzenlenen Computex teknoloji fuarında AMD CEO'su Lisa Su, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan MI325X hızlandırıcısını tanıttı.

AMD, şu anda yapay zeka yarı iletkenleri için kârlı pazara hakim olan ve payının yaklaşık %80'ini elinde bulunduran Nvidia'ya karşı rekabet etmek için yarışıyor.

AMD ayrıca 2025 yılında satışa sunulması beklenen ve yeni çip mimarisine dayanacak olan MI350 adlı yeni bir çip serisini de tanıttı.

AMD, halihazırda mevcut olan MI300 serisi yapay zeka çipleriyle karşılaştırıldığında, MI350'nin çıkarımda (jeneratif yapay zeka yanıtlarını hesaplama süreci) 35 kat daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Ayrıca AMD, 2026 yılında piyasaya sürülecek ve "Next" adı verilen bir mimariye dayanacak olan MI400 serisini de tanıttı.

AMD'nin hisseleri 2023'ün başından bu yana iki kattan fazla arttı. Bu artış, aynı zaman diliminde Nvidia'nın hisselerindeki yedi kattan fazla artışla karşılaştırıldığında hala sönük kalıyor.