CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri AMD yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı

AMD yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı

Advanced Micro Devices en yeni yapay zeka işlemcilerini tanıttı ve önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka çipleri geliştirme planını detaylandırdı.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2024 08:56

Taipei'de düzenlenen Computex teknoloji fuarında AMD CEO'su Lisa Su, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde satışa sunulması planlanan MI325X hızlandırıcısını tanıttı.

AMD, şu anda yapay zeka yarı iletkenleri için kârlı pazara hakim olan ve payının yaklaşık %80'ini elinde bulunduran Nvidia'ya karşı rekabet etmek için yarışıyor.

AMD ayrıca 2025 yılında satışa sunulması beklenen ve yeni çip mimarisine dayanacak olan MI350 adlı yeni bir çip serisini de tanıttı.

AMD, halihazırda mevcut olan MI300 serisi yapay zeka çipleriyle karşılaştırıldığında, MI350'nin çıkarımda (jeneratif yapay zeka yanıtlarını hesaplama süreci) 35 kat daha iyi performans göstermesini beklediğini söyledi. Ayrıca AMD, 2026 yılında piyasaya sürülecek ve "Next" adı verilen bir mimariye dayanacak olan MI400 serisini de tanıttı.

AMD'nin hisseleri 2023'ün başından bu yana iki kattan fazla arttı. Bu artış, aynı zaman diliminde Nvidia'nın hisselerindeki yedi kattan fazla artışla karşılaştırıldığında hala sönük kalıyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 31 Mayıs 2024 09:21
Çin’den yeni kısıtlama kararı Çin'den yeni kısıtlama kararı 31 Mayıs 2024 09:02
Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken Fed üyesi Logan: Faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için henüz çok erken 31 Mayıs 2024 08:59
Çin’de imalat sektörü aktivitesi yavaşladı Çin'de imalat sektörü aktivitesi yavaşladı 31 Mayıs 2024 08:51
Fed üyesi Williams: Fed faiz oranlarını değiştirme baskısıyla karşı karşıya değil Fed üyesi Williams: Fed faiz oranlarını değiştirme baskısıyla karşı karşıya değil 31 Mayıs 2024 08:55
Tokyo’da enflasyon mayısta hızlandı Tokyo'da enflasyon mayısta hızlandı 31 Mayıs 2024 08:41
Goldman Sachs: Fed enflasyon ile mücadeleden uzaklaşmamalı Goldman Sachs: Fed enflasyon ile mücadeleden uzaklaşmamalı 31 Mayıs 2024 08:46
Bitcoin spot ETF’lerine net giriş 49 milyon dolara ulaştı Bitcoin spot ETF'lerine net giriş 49 milyon dolara ulaştı 31 Mayıs 2024 08:33
Japonya’da sanayi üretimi beklentilerin aksine geriledi Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin aksine geriledi 31 Mayıs 2024 08:37
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 30 Mayıs 2024 16:50
AB, Çin’e açtığı anti-damping soruşturması kararını erteledi AB, Çin'e açtığı anti-damping soruşturması kararını erteledi 30 Mayıs 2024 15:55
Yabancıların DİBS stoku son 7 yılın zirvesinde Yabancıların DİBS stoku son 7 yılın zirvesinde 30 Mayıs 2024 15:54
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
998,75
%-0,1246
DOLAR
997,13
%-0,2869
EURO
996,62
%-0,3381
ALTIN
974,13
%-2,5867
BORSA
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.109,52
%10,9515
EURO
1.238,82
%23,8824
ALTIN
1.035,31
%3,5312
BORSA
1.118,28
%11,8283
DOLAR
1.137,48
%13,748
EURO
1.312,29
%31,2293
ALTIN
2.096,96
%109,6956
BORSA
1.713,45
%71,3446
DOLAR
1.757,71
%75,7714
EURO
2.217,08
%121,708
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler