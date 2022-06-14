THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada AnadoluJet'in yurt içi ve yurt dışı uçuş ağını genişletme ve yolcu memnuniyetini artırma çalışmaları doğrultusunda filosuna kattığı yeni nesil uçaklar ile hedeflerine hizmet edeceği belirtildi.

Yeni nesil uçakların mevcut uçaklara göre yakıt avantajı sağladığı, çevreye uyumu da beraberinde getirdiği belirtilen açıklamada, koltuk konfigürasyonu sayesinde koltuk başına düşen maliyetlerin azaltılmasıyla büyüme hedeflerinin desteklendiği vurgulandı.





"ANADOLUJET'İN GELİŞİMİ İÇİN YENİ BİR SÜRECE GİRİYORUZ"

Açıklamada, yeni nesil uçakların filoya katılmasına ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin de görüşlerine yer verildi. Ekşi, "THY ile 89 yıldır bayrağımızı gururla dalgalandırıyor ve her geçen yıl başarı çıtamızı bir üst seviyeye taşıyoruz. Şimdi ise gökyüzünde gurur duyulacak bir diğer markamız olan AnadoluJet'in gelişimi için yeni bir sürece giriyoruz. Filoya katılan yeni nesil uçaklarımızın da katkısıyla hem gökyüzündeki güçlü markalarımıza bir yenisini ekleyecek hem de uluslararası havacılık pazarından aldığımız payı günden güne artıracağız. AnadoluJet'i misafirlerimizin beklentisi doğrultusunda büyütmek için attığımız adımlara alacağımız yeni stratejik kararlar ile devam edeceğiz. Mevcut durumda 52 adet B737-800 Max uçağımızla operasyonlarımızı icra ediyoruz. Bugün filomuza katılan 2 adet B737-800 yeni nesil uçağımızla bu sayı 54'e yükselmiş oldu. Bu kapsamda yapılan planlamalar neticesinde Eylül ayında bu sayının 65'e çıkarılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.