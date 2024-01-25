CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı

ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı

ASELSAN, yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu. Şirket 24,7 milyon avroluk satış sözleşmesi imzaladı.

Oluşturma Tarihi 25 Ocak 2024 11:35

Son Güncelleme Tarihi 25 Ocak 2024 11:35

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Husilere yönelik saldırılara ilişkin 22 imza Husilere yönelik saldırılara ilişkin 22 imza 24 Ocak 2024 16:10
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 2 milyon 65 bin liraya geriledi 24 Ocak 2024 17:13
Fitch petrol ve gaz fiyatlarında güçlü artış beklemiyor Fitch petrol ve gaz fiyatlarında güçlü artış beklemiyor 24 Ocak 2024 15:40
İngiltere’de hizmet sektörü büyüdü İngiltere’de hizmet sektörü büyüdü 24 Ocak 2024 15:27
Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını düşürdü Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını düşürdü 24 Ocak 2024 12:14
MKK Genel Müdürü : Borsada artan yatırımcı sayısıyla birlikte ülkemizde yatırım kültürü de gelişiyor MKK Genel Müdürü : Borsada artan yatırımcı sayısıyla birlikte ülkemizde yatırım kültürü de gelişiyor 24 Ocak 2024 11:53
Altın gram fiyatı 2200 TL’yi görecek mi? İslam Memiş ’O hafta kritik’ diyerek rakam verdi Altın gram fiyatı 2200 TL'yi görecek mi? İslam Memiş 'O hafta kritik' diyerek rakam verdi 24 Ocak 2024 11:36
ECB yakın vadede faiz indirimine gitmeyeceği öngörülüyor ECB yakın vadede faiz indirimine gitmeyeceği öngörülüyor 24 Ocak 2024 11:16
Brent petrolde yön yukarı Brent petrolde yön yukarı 24 Ocak 2024 10:44
Küresel elektrik talebindeki artış düşük emisyonlu kaynaklardan karşılanacak Küresel elektrik talebindeki artış düşük emisyonlu kaynaklardan karşılanacak 24 Ocak 2024 09:33
Bullard: Fed Mart ayında faiz indirimine gidebilir Bullard: Fed Mart ayında faiz indirimine gidebilir 24 Ocak 2024 09:04
İşviçre MB Başkanı: İsviçre frangının değerlenmesi şirketlerin canını yaktı İşviçre MB Başkanı: İsviçre frangının değerlenmesi şirketlerin canını yaktı 24 Ocak 2024 09:01
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,08
%0,6079
EURO
1.002,53
%0,2533
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
999,67
%-0,0329
DOLAR
1.056,83
%5,6833
EURO
1.010,31
%1,0313
ALTIN
1.007,31
%0,7312
BORSA
1.048,38
%4,8376
DOLAR
1.083,47
%8,347
EURO
1.070,23
%7,023
ALTIN
1.070,57
%7,057
BORSA
1.058,62
%5,8618
DOLAR
1.674,25
%67,4254
EURO
1.808,12
%80,8121
ALTIN
1.497,09
%49,7087
BORSA
1.622,03
%62,2026
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler