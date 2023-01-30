ASELSAN tasarımlarına Baskı Devre Kartı teknolojilerinde dünyanın en prestijli yarışmalarından Siemens Xcelerator Technology Innovation Awards'ta iki ödül birden verildi.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ASELSAN tasarımlarına global ödül! Baskı Devre Kartı teknolojilerinde dünyanın en prestijli yarışmalarından Siemens Xcelerator Technology Innovation Awards'ta "Aviyonik İşlemci" ve "Aviyonik Güç" kartlarımızla birincilik kazandık. En iyiler arasında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.