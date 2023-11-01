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Aselsan’ın 9 aylık cirosu geçen yıla oranla yüzde 81 büyüdü

ASELSAN'ın 2023 yılı ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları açıklandı. ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüyerek, 32,1 milyar TL'ye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 01 Kasım 2023 10:34

Son Güncelleme Tarihi 01 Kasım 2023 10:34

ASELSAN'dan dokuz aylık finansal sonuçlarla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin brüt kârı yüzde 75 artarken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 74 artış gösterdi. ASELSAN'ın net kârı ise yüzde 72 oranında artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2023 yılının ilk dokuz ayında kârlı büyümemizi sürdürürken aldığımız işlerin toplamıyla tarihimizin en büyük bakiye sipariş tutarı olan 10,8 milyar dolara ulaştık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere paydaşlarımızla imzaladığımız yeni sözleşmelerle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla girdik. 2023 yılının ilk dokuz ayında güvenlik güçlerimize sahada yeni yetenekler kazandıracak olan bazı milli sistemlerimizi ilk kez vitrine çıkardık. Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ü Mavi Vatanımız için geliştirdik. Milli mühendislik gücümüz ile geliştirdiğimiz ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı sürüsü de Mersin'de yapılan testlerde hedef gemiyi etkisiz hale getirerek günümüz insansız sistemlerinde de yeni bir çağ açtı" dedi.

'YENİ ROTALARA AÇILACAĞIZ'

Akyol, ASELSAN olarak teknolojileri geliştirmek ve üretmek amacıyla ciddi yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Yeni Aviyonik Üretim Tesisimizi kısa bir süre önce devreye aldık. AESA Radar Entegrasyon ve üretim binamızı tamamladık. Güdümlü Mühimmat İlave Üretim Tesisimizin yatırımına başladık. Hava savunma, radar, elektronik harp ve mikroelektronik sistemlere ilişkin stratejik yatırımların çalışmalarını da başlatmış durumdayız. Bütün bu yatırımlar, ASELSAN'ın büyük bir özgüvenle geleceğe yürüdüğünün açık bir ifadesidir. ASELSAN olarak Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında yerli ve milli sistemleri geliştirme hedefimizi büyük oranda başardık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ise kendimize üç ana hedef belirledik. Birincisi alanında en iyi ürünleri yapmak, ikincisi dünyada ilkleri yapmak ve üçüncüsü daha yüksek teknolojide ihracat odaklı büyümek. Küresel pazarda yarattığımız değerlerle yeni rotalara açılacağız. Çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine katkı sunacağız. Bağımsız, milli, ileri teknolojilerimizi daha büyük azimle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına armağan etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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