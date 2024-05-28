AWS İtalya'ya veri merkezi yatırımı yapacak

Amazon'un bulut teknolojileri birimi AWS'nin, veri merkezi işini genişletmek için milyarlarca euroluk yatırım yapmak üzere İtalya ile görüştüğü öne sürüldü.

Kaynaklara göre, yatırımın büyüklüğü ve yeri konusunda taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve Amazon Web Service'in (AWS) Milano'daki mevcut tesisini genişletmeyi veya yeni bir tesis inşa etmeyi düşündüğü ifade ediliyor.

AWS, 2029 yılına kadar 2 milyar euro (2,2 milyar dolar) yatırım yapma planının bir parçası olarak 2020 yılında İtalya'daki ilk bulut bölgesini faaliyete geçirdi.

Şirketin internet sitesinde, lüks otomobil üreticisi Ferrari ve sigorta şirketi Assicurazioni Generali'nin ülkedeki müşterileri arasında sayıldığı görülüyor.

AWS kısa bir süre önce İspanya'nın kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde veri merkezlerine 15,7 milyar avroluk bir yatırım yapacağını açıkladı ve 2021'de şirketin ülke için 2,5 milyar avro ayırdığı önceki 10 yıllık planın yerini aldı.

Kaynaklardan birine göre AWS'nin İtalya'ya yapacağı yatırım milyarlarca doları bulacak ancak İspanya için planladığı ölçeğe ulaşamayabilir. Yakın zamanda bir duyuru yapılması beklenmiyor.

AWS, Almanya'da 2040 yılına kadar 7,8 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.

AWS ayrıca telekom müşterilerine geniş kaynaklar gerektiren bulut hizmetleri sağlamak için altyapı oluşturuyor.

Bu ayın başlarında Telefonica Deutschland'ın 1 milyon müşterisini AWS bulutuna taşımayı planladığını duyurmasıyla ilk müşterisini kaptı.

AWS geçtiğimiz yıl, devlet ve yüksek düzeyde düzenlemeye tabi sektörlerdeki müşterilerin veri gizliliğini korumak için verileri Avrupa Birliği'nde bulunan sunucularda depolamayı planladığını duyurdu.