Boeing en az 45 uçaklık bir sipariş aldı

Boeing Co. Thai Airways International Pcl'den en az 45 uçaklık bir sipariş aldı.

Yapılan açıklamada, yeni uçakların 2027 ile 2033 yılları arasında filoya ekleneceği ve anlaşmanın borç rehabilitasyon süreci kapsamında devam eden geri ödeme planlarını etkilemeyeceği belirtildi.

Anlaşma, yakın zamanda Hindistan'ın Akasa Air şirketinden 150 Max jeti için anlaşma yapan Boeing için büyüyen bir sipariş defterine katkıda bulunuyor.

Bu arada Airbus SE, Delta Air Lines Inc. şirketinden 20 adet A350-100 ve Ethiopian Airlines'tan 11 adet A350-900 aldı.