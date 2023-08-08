CCI CEO'su Burak Başarır, yılın ilk sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ana operasyonlarımızda olağanüstü zorlukların belirleyici olduğu faaliyet ortamında, 2023 ikinci çeyrek finansal performansımız iş modelimizin esnekliğinin ve dayanıklılığının kanıtı oldu. Net satış geliri organik olarak %56 artış ile 23 milyar TL'ye ulaşırken kur etkisinden arındırılmış net satış geliri %41 arttı." dedi.

Başarır şöyle devam etti:

"Anadolu Etap İçecek'in Mayıs ve Haziran 2023 operasyonel sonuçlarını da içerecek şekilde baktığımızda ise net satış geliri artışı ve kur etkisinden arındırılmış net satış geliri artışı sırasıyla %58 ve %43 olarak gerçekleşti. Faaliyet karı (FVÖK), zamanlı fiyat ayarlamaları, gelişen kaliteli paket karması ve ihtiyatlı operasyonel gider yönetimi ile %90,5 artarak 4,7 milyar TL'ye yükseldi. FVÖK Marjı geçen senenin aynı dönemine göre 3,4 puan artarak %20,0'e ulaştı ve CCI tarihinin en yüksek ikinci çeyrek operasyonel kar marjı elde edilmiş oldu.

İkinci çeyrekte faaliyet ortamımızda, bir kısmı iş planlarımızda öngörülen, bir kısmı ise beklenenden daha büyük etki yaratan çeşitli zorluklarla karşılaştık. Bu çerçevede satış hacmimiz, Türkiye'de %9,4, uluslararası operasyonlarımızda %8,6'lık düşüş kaydetti. Türkiye'de satış hacimleri, geçen yıl kaydedilen %20 büyümenin yarattığı yüksek baz, son 5 yılda kaydedilen en düşük hava sıcaklıkları, tüketicilerin satın alım gücünde yaşanan kırılganlık ve devalüasyon ile enflasyonun maliyetlerimiz üzerinde yarattığı baskıyı karşılamak için aldığımız fiyat artışları neticesinde zayıf bir performans gösterdi.

Pakistan'da süregelen makroekonomik zorluklar, hane halkı üzerinde önemli etki yaratarak tüketim alışkanlıklarında değişime yol açtı. Buna ek olarak, özel tüketim vergisinin beklenmeyen şekilde artışı, planlanan seviyeden daha fazla fiyat artışını zorunlu kılarken bu durum satış hacmini de olumsuz etkiledi. Türkiye ve Pakistan'ın kaydettiği hacim düşüşü, Orta Asya'da kaydedilen çift haneli hacim büyümesi ile kısmi olarak dengelendi.

Buna göre konsolide satış hacmi, bir önceki yıl kaydedilen %25'lik büyümenin üzerine %8,9 azaldı. Bununla birlikte, proaktif gelir artış yönetimi girişimlerimiz ve ihtiyatlı operasyonel harcamalar odağımız sayesinde güçlü net satış geliri ve operasyonel kar performansı kaydettik.

CCI, gerçek değer yaratımı odağına uygun olarak, zorlu faaliyet ortamı ve makroekonomik koşullara rağmen sırasıyla 2,5 ABD Doları ve 0,5 ABD Doları ile son on yılın en yüksek ünite kasa başı net satış geliri ve ünite kasa başı operasyonel kar seviyesine ulaştı. Bu alanda yaratılan tarihi iyileşmeyi gurur verici bulmakla beraber, CCI'ın verimlilik metriklerini daha da geliştirme anlamında engin bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz.

2023'ün geri kalanında, hızla değişen dış etkenleri ve gelişen tüketici tercihlerini yakından takip ederek, onların ihtiyaçlarını farklılaştırılmış marka portföyümüzle karşılamaya ve inovasyon odağımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 2Ç23'te karşılaşılan zorluklara rağmen icra kabiliyetimiz ve dinamik pazarlama girişimlerimize dayanarak 2023 öngörülerimizi değiştirmiyoruz. Hacim büyümesinin, öngörülerimizin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğini tahmin etmekle beraber, ciro büyümesinin ve FVÖK marjınınsa sene başındaki öngörümüze paralel kalmasını bekliyoruz.

Mevcut pazarlarımızda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken, faaliyet gösterdiğimiz çevre coğrafyalarda değer artırıcı inorganik genişleme fırsatlarını da yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda, Coca-Cola Bangladeş Beverages'ın potansiyel satın alımına ilişkin olarak TCCC ile ön görüşmelere başladık. Çevik iş modeli, güçlü insan kaynağı ve yetenek havuzu, sağlam nakit akış üretimi ve güçlü bilançosu sayesinde CCI'ın bilgi birikimini ve ayak izini yeni coğrafyalara taşıyabileceğine inanıyoruz.

Ek olarak, Fitch Ratings, CCI'ın Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu bir kademe artırarak 'BBB'ye yükseltti. Bu not, ana pazarlarımızda süregelen sıkıntılara ve zorlu makroekonomik ortama rağmen sağlam finansal ve operasyonel performansımızın bir kanıtı olurken aynı zamanda global olarak ülke notuna olan en yüksek farklardan biri olarak kaydedildi.

CCI'ı yaptığı her işte değer yaratma amacını takip eden, müşteri odaklı bir ekosistem olarak tanımlıyoruz. Coğrafyalarımızın içinde bulunduğu zorlukları kabul ederken, değer yaratıcı fırsatlarının daha da fazla olduğuna inanıyoruz. Dijital olarak etkinleştirdiğimiz çok kanallı stratejimizin, güçlü icra yeteneklerimizin ve yenilikçi ürün portföyümüzün önümüzdeki dönemlerde de kalite büyümemizi hızlandırmaya devam edeceğinden eminim. Bulunduğumuz coğrafyalarda en iyi hızlı tüketim ürünleri uygulayıcısı olma vizyonumuzu gerçekleştirmeye çalışırken, bu yolculukta beraber yol aldığımız yüksek motivasyonlu ve çevik zihniyete sahip çalışanlarımıza bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyorum."