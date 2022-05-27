İç ve dış aydınlatma firması Cemdağ Aydınlatma Grubu, İskandinavya merkezli aydınlatma markası Noral'ı satın aldı.

Cemdağ Aydınlatma Grubu'nun, Avrupa'da konumlanmış bir satış ağı ve proje portföyü bulunan Noral'ı satın almakla, bu coğrafyada etkinliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Çiğli, Aliağa, Akhisar ve Güzelbahçe'de konumlandırılmış, toplamda 54 bin metrekare kapasiteli dört farklı üretim ve lojistik tesisinde faaliyet gösteren Cemdağ Aydınlatma Grubu'nun yıllık kapasitesi 4 milyon armatürün üzerinde.