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Citigroup Çin'deki tüketici varlıkları bölümünü HSBC'ye sattı

Citigroup, müşteriler, yönetim altındaki varlıklar ve mevduatlar dahil olmak üzere Çin tüketici varlık portföyünü  HSBC Holdings'e satmayı kabul ettiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 09:06

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 09:06

Citigroup, müşteriler, yönetim altındaki varlıklar ve mevduatlar dahil olmak üzere Çin tüketici varlık portföyünü HSBC Holdings'e satmasına ilişkin anlaşma, yaklaşık 3,6 milyar dolarlık toplam mevduat ve varlık yönetimi yatırımını kapsıyor ve satışın 2024 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Citigroup, HSBC ile vardığı anlaşmanın finansal detaylarını açıklamadı.

Citi açıklamasında, "Bugünkü duyuru, Aralık 2022'de duyurulan Citi'nin Çin'deki tüketici bankacılığı işinin tasfiyesini ilerletiyor" dedi.

Citi, küresel strateji yenilemesinin bir parçası olarak Çin tüketici bankacılığından çıkma planını ilk olarak Nisan 2021'de duyurmuştu. Tüketici bankacılığı işi ağırlıklı olarak mevduat, fon ve yapılandırılmış ürün teklifleri ile zengin müşterilere hizmet veriyordu.

Citi'nin Çin'deki varlık portföyünün satın alınması HSBC'nin, Avrupa'nın en büyük kredi kuruluşunun daha az karlı coğrafyalardan çıkıp en önemli gelir kaynağı olan Asya'ya odaklanma sözü verdiği için kilit pazarlarından biri olan Çin'deki varlığını genişletmesine yardımcı olacak.

HSBC ile yapılan anlaşmanın Citi'nin kurumsal işlerini kapsamadığını belirten banka, Singapur ve Hong Kong'daki bölgesel varlık merkezleri aracılığıyla varlıklı ve ultra yüksek net değerli Çinli müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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