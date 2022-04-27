EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın Ukrayna'da bu yılın sonunda toplam 1 milyar avro yatırıma ulaşmasının hedeflediği kaydedilirken savaş ortamında ticaretin desteklenmesi amacıyla 100 milyon avroluk finansmanın sunulacağına vurgu yapıldı.

Açıklamada, savaşın ülkenin güney-kuzey ticaret bağlantılarını etkileyerek ticaret zincirini kesintiye uğrattığına vurgu yapıldı.

Öte yandan açıklamada, Ukrayna'da savaş ortamına rağmen ekonominin yüzde 60-70'lik kısmının işlevini sürdürdüğünün tahmin edildiği, ekonominin savaş ortamı koşullarına bile hızlıca uyum sağlayabildiği hatırlatıldı.