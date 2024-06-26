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FedEx beklentilerinin üzerinde kar edeceğini öngördü

Dünyanın önde gelen kargo şirketlerinden FedEx, 2025 mali yılı karını analistlerin tahminlerinin üzerinde olacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 09:01

FedEx, yöneticilerin harcamaları kısmanın ve operasyonları birleştirmenin, paket teslimatları için talep zayıf kalsa bile getirileri artıracağını söyledi.

FedEx, 2025 mali yılı için hisse başına 20 ila 22 dolar kazanç hedeflediğini açıkladı. Analistler ise 20,92 doların biraz üzerinde kar öngörüyorlar.

FedEx hisseleri seans sonrası işlemlerde %14 artış gösterdi.

Şirket ayrıca, son çeyrekte 2,3 milyar dolar gelir elde eden kargo taşımacılığı işini elinde tutup tutmayacağını ya da satıp satmayacağını da değerlendiriyor.

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