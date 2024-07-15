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Goldman Sachs'ın net karı ikinci çeyrekte yüzde 150 arttı

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artışla 3,04 milyar dolara ulaştı.

Oluşturma Tarihi 15 Temmuz 2024 16:14

Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2024 16:15

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 150 artarak 3,04 milyar dolara yükseldi. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki net karı 1,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun 2023'ün ikinci çeyreğinde 3,08 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 8,62 dolara çıktı.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 12,7 milyar dolara ulaştı. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 10,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Söz konusu dönemde bankanın geliri ve hisse başına karı, sırasıyla 12,46 milyar dolar ve 8,34 dolar olan piyasa beklentilerini aştı.

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