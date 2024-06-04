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Google en az 100 kişiyi işten çıkarıyor

Google hızla büyüyen bulut biriminden en az 100 kişiyi işten çıkardığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 09:03

CNBC, Google'ın en hızlı büyüyen işlerinden biri olan bulut birimindeki çeşitli ekiplerden çalışanları işten çıkardığını bildirdi. CNBC tarafından görüntülenen şirket içi yazışmalara göre, şirket geçen hafta satış, danışmanlık, "pazara açılma" stratejisi, operasyonlar ve mühendislik alanlarındaki rollerin ortadan kaldırıldığı kesintilerini çalışanlarına bildirdi.

Konuya yakın kaynaklara göre, en az 100 pozisyonda kesinti yapıldı.

Bir Google sözcüsü CNBC'ye yaptığı açıklamada, pazara açılma organizasyonunu daha iyi hizalamak için ekipler arasında kesintilerin arttığını söyledi.

Sözcü, "Daha önce de paylaştığımız gibi, müşterilerimizin önceliklerini ve önümüzdeki önemli fırsatları karşılamak için işimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İşimiz için kritik olan ve uzun vadeli başarımızı garantileyen alanlara yatırım yapma taahhüdümüzü sürdürüyoruz" dedi.

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