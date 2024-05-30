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Google Malezya'ya 2 milyar dolarlık yatırım yapacak

Google veri merkezi kurmak için Malezya'ya 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:14

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:14

Alphabet'in yaptığı açıklamaya göre Google, Malezya'daki ilk veri merkezini ve Google Cloud bölgesini geliştirmek için 2 milyar dolar yatırım yapacak.

Malezya hükümeti, yatırımın Malezya'nın dijital hedeflerini ilerleteceğini ve yapay zeka (AI) yetenekleri ile diğer gelişmiş teknolojilerin yerel endüstrinin küresel değer zincirinde yükselmesine yardımcı olacağını söyledi.

Google'dan yapılan açıklamada, veri merkezi ve bulut bölgesinin Sime Darby Property'nin Selangor eyaletinin merkezindeki Elmina Business Park'ta yer alacağı belirtildi.

Google'ın Mali İşlerden Sorumlu Başkanı Ruth Porat yaptığı açıklamada, "Malezya ve Google, inovasyon için destekleyici bir ekosistem yaratma ve dijital dönüşümün potansiyelini ortaya çıkarma yönündeki ortak çalışmalarımızı ilerletmek için işbirliği yapıyor" dedi.

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