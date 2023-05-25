HAVELSAN, Malezya'da kritik altyapı ve tesis güvenliği, komuta kontrol, simülasyon, savaş yönetim sistemleri, siber güvenlik gibi konularda anlaşmalar imzaladı.

Türk savunma sanayisi şirketi HAVELSAN, Asya-Pasifik Bölgesi'nin en geniş çaplı savunma fuarlarından Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'na (LIMA 2023) katıldı.

Şirketin standını ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e HAVELSAN'ın ürün ve çözümlerine ilişkin bilgi verildi.

Şirket, fuar kapsamında bir dizi işbirliğine imza attı. Bu kapsamda, HAVELSAN ve Ventura IOT Sdn Bhd arasında, kritik altyapı ve tesis güvenliği alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza törenine Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ile Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel de katıldı.

HAVELSAN ve G7 Aerospace Sdn Bhd arasında, Hava Kuvvetlerine yönelik projelerde işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

HAVELSAN ve Malezya Milli Savunma Üniversitesi arasında da komuta kontrol, simülasyon sistemleri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik anlaşmaya imza atıldı.

"TÜRK FİRMALARIYLA OMUZ OMUZA"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine, şirket olarak fuara ikinci kez katıldıklarını ve Türk firmalarıyla omuz omuza ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Malezya özelinde 4-5 yıl öncesine dayanan birçok işbirliği ve iyi niyet anlaşmaları yaptıklarını anımsatan Nacar, Malezya'daki DSA Fuarı'nda paraşüt simülatörü sözleşmesi imzaladıklarını dile getirdi. Nacar, ayrıca ülkede uzun zamandır simülatör eğitimleri konusunda işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi.

Tüm bunları yeterli görmedikleri için fuar kapsamında çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

"Çeşitli bakanlar ve Başbakan standımızı ziyaret ettiler. Birlikte birtakım iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Bir tanesinin kapsamı ana yurt güvenliği, diğer bir kapsam ise simülatör çalışmaları. Özellikle helikopter simülatörü yapmaya dönük çalışmaların burada hızlandığını görüyoruz. Malezya'da ülke güvenliği ve siber güvenlik dışında da birtakım IT projelerinin burada da olgunlaşmaya başladığını görmekteyiz. Lokal paydaşlarımızla, teknoloji transferiyle yapabileceğimiz konuları konuştuk. Milli Savunma Üniversitesi ile bu kapsamda yapabileceğimiz işbirliklerini konuştuk ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu işbirliği protokolünde de Türkiye'de yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde birtakım çalışmaları önümüzdeki dönemde Malezya'da yapmaya hazırlanacağız. Güneydoğu Asya bölgesinden çok şey bekliyoruz. Sadece Malezya değil, Endonezya, Filipinler ve diğer ülkeler işbirliği yapabileceğimiz dost ve müttefiklerimiz. Bizim özellikle savunma sanayisinde geliştirdiğimiz ürünlere ihtiyacı olan ve bunu karşılayabilecek bütçeleri bulunan ülkeler."

ENDONEZYA İÇİN YENİ SYS SÖZLEŞMESİ

Endonezya'da var olan savaş yönetim sistemleri (SYS) sözleşmelerine yenisini eklediklerini ve bir sözleşme daha imzaladıklarını belirten Nacar, Malezya'da da Deniz Kuvvetleri projeleriyle ilgilendiklerini ifade etti.

Nacar, şunları kaydetti:

"Buralar zaman, emek istiyor. Buradaki varlığımızı güçlendirmeye, sesimizi daha yukarılara, daha güçlü şekilde duyurmaya yarayacak olan bu fuarlara katılarak kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Büyük ölçüde de bunu yaptığımıza inanıyorum. Gerçekten çok büyük yoğunluk yaşandı stantlarımızda. Malezya'dan üst düzey katılımların olduğu, Körfez ülkelerinden de büyük heyet katılımlarının gerçekleştiğini gözlemediğimiz bir fuar oldu. İyi ilişki geliştirme, ilişkilerimizi daha kuvvetlendirme anlamında verimli bir fuar olduğunu düşünüyorum."