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Japonya'da Toyota çalışanları ikramiye talep etti

Japonya'da Toyota Motor çalışanları toplu sözleşme görüşmelerinin ilk ayağında ikramiye talep etti.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 09:10

Toyota Motor Corp. işçi sendikası, Japon otomobil üreticisi ile yıllık toplu sözleşme görüşmelerine hazırlanırken, 7,6 aylık maaş tutarında ikramiye talep etti.

Ortalama maaş artışları için henüz bir talepte bulunmayan sendika, 9 Şubat'taki konsey toplantısında iş kategorileri ve sıralamalarına göre ne beklediklerine dair nihai bir karar vereceklerini ve ardından şirketi bilgilendireceklerini söyledi.

Sendikanın icra kurulu başkanı Keisuke Kito, "Sendika üyelerinin geçtiğimiz yıl boyunca verimliliği arttırmak için gösterdikleri çaba ve sıkı çalışma rakamlarda açıkça görülüyor ve Toyota'nın mali sonuçlarına yansıyor" dedi. Kito, taleplerin tüketici fiyatlarındaki artışları da yansıttığını sözlerine ekledi.

Sendika tarafından talep edilen miktar, 1999'dan bu yana kişi başına en yüksek ücret artışı olan geçen yıla göre önemli ölçüde artacak.

Parça tedarikçileri, bayiler ve bakım şirketleri de dahil olmak üzere otomotiv endüstrisi Japonya'da yaklaşık 5,5 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Sonuç olarak, Toyota ve diğer otomobil üreticilerinin ücret artışları, imalat sektörünün geri kalanı ve ekonomi için bir öncü olarak görülecektir.

Bu ayın başlarında Başbakan Fumio Kishida ve üst düzey sendika liderleri, yıllık ücret görüşmeleri öncesinde daha güçlü bir ücret artışı çağrısında bulundu. Halk arasında daha çok Rengo olarak bilinen toplu pazarlık grubu Japon Sendikalar Konfederasyonu, ücretlerde %5, taban ücrette ise en az %3'lük bir artış hedefi belirledi.

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