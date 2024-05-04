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Japonya'nın hava yolları firması net karını artırdı

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways (ANA) 2023 mali yılında net karını yüzde 75,6 artırarak 157,1 milyar yene (1 milyar dolar) çıkardı.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 04 Mayıs 2024 09:31

Japonya'nın en büyük hava yollarından All Nippon Airways tarafından yapılan açıklamada, Nisan 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan 2023 mali yıl bilançoları ile mevcut 2024 mali yılı beklentilerine yer verildi.

Japon firmanın son bilançosuna göre ANA, Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılında net karını yüzde 75,6 artırarak 157,1 milyar yene yükseltti.

Söz konusu rakam, firmanın şimdiye kadarki en yüksek net karı oldu. Bu dönemde firmanın toplam satış gelirleri yüzde 20,4 artışla 2 trilyon yene (13 milyar dolara) çıktı.

Bu artışa, Kovid-19 sonrası küresel turizmdeki toparlanmanın etkisiyle iç ve dış hat hizmetlerindeki gelir artışları etki etti.

İç hat geliri yüzde 21,8 artışla 644,9 milyar yene (4,2 milyar dolar); dış hat geliri ise yüzde 68 artışla 728,1 milyar yene (4,75 milyar dolar) çıktı.

ANA Başkanı Şibata Koji yaptığı açıklamada, "Uluslararası operasyonlarımız artık en büyük gelir kaynağımız." dedi.

Japon firmanın, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı kapsamlı net karının yüzde 30 düşüşle 110 milyar yene (717 milyon dolar) gerilemesi bekleniyor.

Düşük net kar beklentisinin sebepleri arasında artan piyasa rekabeti ve firmanın insan kaynakları gelişimine yaptığı yatırımlar gösterildi.

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