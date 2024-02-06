JPMorgan 500 yeni şube açacak

JPMorgan Chase 2027 yılına kadar ABD'de 500'den fazla yeni şube açmayı planladığını söyledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, milyarlarca dolarlık yatırımla Boston, Charlotte, Washington D.C. çevresi, Minneapolis ve Philadelphia gibi yerlerde yeni şubeler açılacak.



JPMorgan, 2023 yılı sonunda 4.897 şube ile en geniş ağa sahip kuruluş oldu. Yeni şubeler de ekleyen rakip Bank of America'nın Aralık ayı sonunda 3.845 şubesi bulunuyordu.