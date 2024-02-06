JPMorgan 500 yeni şube açacak
JPMorgan Chase 2027 yılına kadar ABD'de 500'den fazla yeni şube açmayı planladığını söyledi.
Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 17:23
Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 17:23
Bankadan yapılan açıklamaya göre, milyarlarca dolarlık yatırımla Boston, Charlotte, Washington D.C. çevresi, Minneapolis ve Philadelphia gibi yerlerde yeni şubeler açılacak.
JPMorgan, 2023 yılı sonunda 4.897 şube ile en geniş ağa sahip kuruluş oldu. Yeni şubeler de ekleyen rakip Bank of America'nın Aralık ayı sonunda 3.845 şubesi bulunuyordu.