Türkiye'nin yerli teknolojiyle hayata geçirilmiş ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyük enerji santrallerinden Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi 'Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gaz, hidroelektrik, güneş ve rüzgar yatırımlarıyla Türkiye'nin önde gelen enerji oyuncuları arasında yer alan Kalyon Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2017 yılında düzenlediği YEKA GES ihalesini kazanarak devreye aldığı Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için projesi için önemli finansmanlar sağladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL YAPI ÖDÜL GETİRDİ

Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan temiz enerji ihtiyacını sağlamak vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzalamıştı.

Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ndeki bu finansman başarısı 'Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması' kategorisinde ödülle sonuçlandı.