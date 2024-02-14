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Kiler Tekstil: 'Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi' inşaatı %95 tamamlandı

Oluşturma Tarihi 14 Şubat 2024 14:21

Son Güncelleme Tarihi 14 Şubat 2024 14:21

Grup şirketlerinden Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş., Bitlis'de 200.000 m2 arazi üzerinde kurulan "Open-End ve Ring-İplik Üretim Tesisi" inşaatın %95 tamamlandığını, makina sevkiyatlarının ise devam etmekte olup makina montaj süreçleri başladığını duyurdu.

Kiler Tekstil Enerji ve Yatırım A.Ş. tarafından bildirildiğine göre;

Bitlis'de 200 bin metrekare arazi üzerinde toplam 60.631 metrekare kapalı alana sahip olacak "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" yatırımının tüm hızıyla devam ettiği, Fabrika inşaasının %95 oranında tamamlanmış olduğu, makina sevkiyatlarının ise devam etmekte olup makina montaj süreçlerinin başladığı bildirildi.

Bitlis'teki "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" tamamlandığında günlük 65,4 ton pamuk girdisiyle günlük 37,3 ton Ring iplik, 13 ton Open-End iplik üretim yapması ve bunun karşılığı yıllık ortalama 75 mn $ ciro ve 45-50 mn $ ihracat geliri hedeflendiği belirtiliyor. Yurtiçi piyasaya yapılacak satışların ise ithal ikamesi olarak ithalatı azaltıcı etkisi olacağı değerlendiriliyor.

Çevresel Sorumluluk Bilinci ile Temmuz 2024'de faaliyete geçecek tesis kendi enerjisini tamamen yenilenebilir enerji ile karşılayacak olup, yatırıma konu makine ve teçhizatı son teknoloji ve enerji verimliliği dikkate alınarak ve bu yatırıma özel olarak ürettirildiği, tesisin yüksek otomasyon seviyesi sayesinde ürün kalitesinin artırılması ve böylece ihracat imkânlarının yükseltilmesi amaçlandığı belirtilmiştir.

Üretim, ihracat, istihdam ve büyümenin desteklenmesi ile ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşılması yönündeki devletimizin makroekonomik hedefleri ile uyumlu olarak geliştirilen projenin; Türkiye'nin kişi başına gelir dağılımında en yoksul 3'ncü ili olan Bitlis ilinde doğrudan 400 kişinin çalışabileceği, bölgedeki gelir dağılımına ve ekonomik kalkınmaya olumlu etkisinin yanında, çalışanların ortalama %65'inin kadınlardan oluşacak olmasından dolayı Bitlis ilinin kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacağı öngörüldüğü, Böylece bölgesel kalkınmanın desteklenmesi, istihdamın artırılması başta olmak üzere birçok sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlaması amaçlandığının altı çizilmiştir.

"İlandır"

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