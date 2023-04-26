Tesla başta olmak üzere çok sayıda elektrikli araz üreticisine batarya sağlayan LG Energy Solutions ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 145 artışla 633 milyar won ((472,6 milyon dolar) kar elde etti. 2022 ilk çeyrekte net kar 259 milyar won olmuştu.

Analistler de LG Energy'nin 633 milyar won kar etmesini bekliyorlardı.

Şirket'in ilk çeyrekte cirosu da yüzde 101 artarak 8,7 trilyon won seviyesinde gerçekleşkti.

Güney Kore dünyanın en 5 elektrikli araç batarya üreticisinden 3'ünü ev sahipliği yapıyor. Bunlar LG Energy Solutions, Samsung SDI ve SK On.