CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Malezya Havalimanları ile IC Holding arasındaki stratejik iş birliği sona erdi

Malezya Havalimanları ile IC Holding arasındaki stratejik iş birliği sona erdi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik iş birliğinin başarıyla sona erdiğini paylaştı.

Oluşturma Tarihi 31 Mayıs 2024 15:48

Son Güncelleme Tarihi 31 Mayıs 2024 15:48

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), IC Holding ile yaptığı stratejik iş birliğinin başarıyla sona erdiğini paylaştı.

ISG'den yapılan açıklamaya göre, MAHB'nin IC Holding ile birlikte 11 Aralık 2023'te başlattığı havalimanı operasyonlarındaki kapsamlı optimizasyon çalışması sona erdi.

IC Holding ile birlikte yürütülen çalışmalar, MAHB'ın operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine uygun olarak İSG'nin yönetim ve operasyonel verimliliğini önemli ölçüde artırdı.

MAHB ile IC Holding arasındaki stratejik iş birliği, hizmette mükemmellik ve sürdürülebilir başarı için İSG'nin operasyonel çerçevesini güçlendirerek büyüme hedefleri için sağlam bir temel oluşturdu.

MAHB, havalimanı işletmeciliği konusundaki mükemmellik yolculuğuna değer katan ve stratejik vizyon hedefleriyle uyumlu olan çalışmaları sürdürmeye devam ederken, optimizasyon çalışmasının haziran sonunda tamamlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 30 Mayıs 2024 15:37
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu 30 Mayıs 2024 15:03
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 31 Mayıs 2024 13:21
Goldman Sachs’tan kritik TCMB açıklaması: Tarih verdi Goldman Sachs'tan kritik TCMB açıklaması: Tarih verdi 30 Mayıs 2024 14:34
Çin hisselerini hareketlendirecek yeni çağrı geldi Çin hisselerini hareketlendirecek yeni çağrı geldi 30 Mayıs 2024 14:26
Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı rekor düşük seviyeye geriledi Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı rekor düşük seviyeye geriledi 30 Mayıs 2024 14:22
Küresel ekonomi için büyüme tahmini belli oldu Küresel ekonomi için büyüme tahmini belli oldu 30 Mayıs 2024 14:16
’Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi’ hayata geçirildi 'Türkiye İklime Dirençli Ormanlar Projesi' hayata geçirildi 30 Mayıs 2024 14:13
Petrolde yön aşağı Petrolde yön aşağı 30 Mayıs 2024 09:54
Fed Bej Kitap: ABD’de ekonomik faaliyet genişlemeye devam etti Fed Bej Kitap: ABD'de ekonomik faaliyet genişlemeye devam etti 30 Mayıs 2024 09:30
Fitch Çin’in emlak piyasasına desteğinin etkilerini değerlendirdi Fitch Çin'in emlak piyasasına desteğinin etkilerini değerlendirdi 30 Mayıs 2024 09:20
Cleveland Fed’in yeni başkanı belli oldu Cleveland Fed'in yeni başkanı belli oldu 30 Mayıs 2024 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,24
%0,524
BORSA
1.004,62
%0,4622
EURO
1.002,12
%0,2117
ALTIN
1.001,88
%0,1876
DOLAR
976,25
%-2,3749
BORSA
1.110,47
%11,0473
EURO
1.252,21
%25,2212
ALTIN
1.107,12
%10,7118
DOLAR
1.044,97
%4,4973
BORSA
1.138,46
%13,8462
EURO
1.326,48
%32,6475
ALTIN
1.117,93
%11,7934
DOLAR
2.127,95
%112,7949
BORSA
1.759,23
%75,9231
EURO
2.241,04
%124,1039
ALTIN
1.712,91
%71,2911
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler