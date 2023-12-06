Mastercard 11 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacak

Mastercard, şirkete A Sınıfı hisselerinden 11 milyar dolara kadar geri alım yapma yetkisi verdiğini söyledi. Mastercard ayrıca üç aylık temettü miktarını da bir önceki temettü miktarı olan 57 sentin üzerine çıkararak hisse başına 66 sente yükseltti.



Şirket, yeni hisse geri alım programının daha önce açıklanan 9 milyar dolarlık programın tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.



Mastercard hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %1 artışla 411,75 dolara yükseldi.



Ekim ayında rakibi Visa da 25 milyar dolarlık yeni bir çok yıllı hisse geri alım programı onaylamıştı.