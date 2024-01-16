İki dünya devinin 4. çeyrek gelirleri beklentilerin üzerinde

Analistler dördüncü çeyrekte 12,7 milyar dolar gelir bekliyordu. Dağıtılabilir hisse başına kar %33 düşüşle 0,85 $ olarak gerçekleşti. Raporlanan çeyrekte net kar geçen yılki 2,2 milyar dolardan 1,5 milyar dolara geriledi.

2022'de kaydedilen 53,7 milyar $'lık yıllık gelir 2023'te 54,1 milyar $'a yükseldi.

2023'ün tamamında dağıtılabilir hisse başına kar, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 6,15 $'dan 5,18 $'a geriledi.

"Firma, karışık bir piyasa zemini ve bir dizi ters rüzgara rağmen sağlam bir ROTCE bildirdi. İcra Kurulu Başkanı Ted Pick, 2024 yılına net ve tutarlı bir iş stratejisi ve birleşik bir liderlik ekibi ile başlıyoruz" dedi. Yatırım bankasının hisseleri piyasa öncesi saatlerde %1,28 değer kazandı.

GOLDMAN SACHS GELİRLERİ DE BEKLENTİLERİ AŞTI

Goldman Sachs'ın varlık ve servet bölümü, bir finansal yönetim işinin satışına bağlı olarak elde ettiği kazançla son iki yılın en yüksek çeyrek gelirini elde etti. Bu durum, sabit gelirli alım satım sonuçlarının ve beklentilerin altında kalan yatırım bankacılığı ücretlerinin dengelenmesine yardımcı oldu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon Salı günü yaptığı açıklamada "Bu Goldman Sachs için bir icraat yılıydı. 2023'te başardıklarımız, net ve basitleştirilmiş stratejimizle birleşince 2024 için çok daha güçlü bir platforma sahip olduk" dedi.

Hisse senedi alım satım bölümü, yaklaşık %26'lık bir artışla 2,61 milyar dolar gelir elde etti.

Banka, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 11,3 milyar dolar gelir elde ederek 2,01 milyar dolar net ya da hisse başına 5,48 dolar kar bildirdi. Net kar geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 51 ve dağıtılabilir hisse başına kar yüzde 65 arttı.

2023 yılının tamamında gelirler yüzde 2 düşüşle 46,3 milyar dolar, net kar yüzde 24 düşüşle 8,5 milyar dolar, ve hisse başına kar yüzde 24 düşüşle 22,87 dolar ıldı.

Goldman'ın varlık ve servet yönetimi işi, bir önceki yıla göre %23 artışla 4,39 milyar dolar gelir elde etti.

Yönetim altındaki varlıklar yıl içinde %10 artarak 2,81 trilyon dolara ulaşmıştır.