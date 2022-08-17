Tesla CEO'su Elon Musk, İngiliz futbol kulübü Manchester United'ı satın almak konusunda yaptığı açıklamanın bir şaka olduğunu, herhangi bir spor kulübü satın almadığını söyledi.

Musk, Twitter üzerinden "Manchester United'ı satın alıyorum" mesajı paylaşmıştı.

Musk, bu tweet üzerinden yaklaşık 4 saat geçmesinin ardından, Tesla Owners Silicon Valley hesabından gelen "Ciddi misiniz?" sorusuna "Hayır, bu Twitter'da uzun süredir devam eden bir şaka. Herhangi bir spor kulübünü satın almıyorum" cevabını verdi.