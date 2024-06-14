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Musk: Tesla 25 trilyon dolarlık bir şirket haline gelebilir

Tesla CEO'su Elon Musk, Optimus robotlarının Tesla'yı 25 trilyon dolarlık bir şirket haline getirebileceğini iddia etti.

Oluşturma Tarihi 14 Haziran 2024 08:32

Son Güncelleme Tarihi 14 Haziran 2024 08:37

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketinin Optimus insansı robotlarının otomobil üreticisini S&P 500'ün yarısından daha değerli hale getirebileceğini iddia etti. S&P 500'ün toplam piyasa değeri 45,5 trilyon dolar.

Tesla'nın 2024 yıllı hissedarlar toplantısında kendisini "patolojik derecede iyimser" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın hayatında sadece "yeni bir bölüme" başlamakla kalmayıp, tamamen "yeni bir kitap" yazmak üzere olduğunu söyledi.

Musk, insansı robot Optimus'un bugün tam olarak neler yapabileceğini açıklamadı. Robotların bir gün Star Wars'daki R2-D2 ve C-3PO gibi performans göstereceğini öne sürdü. Musk, robotların sizin için yemek ya da temizlik yapabileceğini, fabrikada çalışabileceğini ve hatta çocuklarınıza öğretmenlik yapabileceğini öne sürdü.

Hissedar değerine gelince, Musk Optimus'un Tesla'nın piyasa değerini bir gün 25 trilyon dolara yükseltmek için katalizör olabileceğini söyledi.

Gigafactory'deki bir oditoryumda çoğunluğu dalkavuk fanboylardan oluşan bir kalabalığa konuşan Musk, Tesla'nın 2025 yılında Optimus'un "sınırlı üretimine" geçeceği ve gelecek yıl kendi fabrikalarında insansı robotları test edeceği sözünü verdi.

Şirketin 2025 yılında "Tesla'da çalışan 1.000'den fazla veya birkaç bin Optimus robotu" olacağını öngördü.

Musk 25 trilyon dolara ulaşmak için bir zaman dilimi vermedi.

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