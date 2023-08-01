Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, OYAK YATIRIM'ın 2023'ün ikinci çeyreği itibari ile özkaynakları 2.6 milyar TL'ye ulaştı.

Şirketin bu yılın ilk yarısında konsolide ana ortaklığa düşen net kârı 2022'nin aynı dönemine göre 2.7 katına ulaşarak 743 milyon TL'ye yükseldi. Şirketin söz konusu dönemdeki net komisyon gelirleri 2.2 katına ulaşarak 547 milyon TL'ye, toplam gelirleri ise 3.1 katına ulaşarak 1.3 milyar TL'ye çıktı.

Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan OYAK PORTFÖY'ün kârlılığı ise geçen yılın aynı döneminin 5.5 katına ulaştı.