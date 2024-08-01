CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri

Pladis Türkiye ve Orta Asya Bölgesi’nde üst düzey atamalar

Yıldız Holding’in atıştırmalık şirketi pladis, üst düzey liderlik kadrosunda önemli atamalar yapılacağını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 10:17

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 10:19

Pladis TREECA (Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya) Bölgesi Başkanı ve Ülker CEO'su Mete Buyurgan 2025'in ikinci çeyreği itibarıyla pladis organizasyonunda doğrudan Global CEO'a Salmin Amin'e raporlayacağı uluslararası stratejik bir pozisyona getirilecek. Buyurgan 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar mevcut görevlerine aynen devam edecek.

Özgür Kölükfakı, pladis'e 9 Eylül 2024 itibarıyla gelecekteki pladis Türkiye - Orta Asya Başkanı ve Ülker CEO'su olarak katılacak. 2025 yılının ikinci çeyreği itibariyle bu görevleri üstlenecek. Kölükfakı aynı zamanda pladis İcra Komitesi üyesi ve Ülker Yönetim Kurulu üyesi olarak da yer alacak. Özgür Kölükfakı doğrudan Global CEO Salman Amin'e raporlayacak. 2025 yılının ikinci çeyreğine kadar devam edecek geçiş sürecinde Ülker CEO'su Mete Buyurgan Kölükfakı'ya destek verecek.

ÖZGÜR KÖLÜKFAKI KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kölükfakı, 1998 yılında Marka Müdürü olarak katıldığı Unilever bünyesinde farklı coğrafya ve kategorilerde 25 yıla yakın üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

2012-2015 arası Rusya Unilever'de Dondurma, Gıda ve İçecekten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışan Kölükfakı, 2015-2019 yılları arasında İran ve Orta Asya'dan Sorumlu Genel Müdür, 2019-2022 yılları arasında ise Dondurma, İçecek ve Gıda Bölümünde Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus Bölgesi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Kölükfakı, pladis'teki görevine başlamadan önce 2023 yılından itibaren Hayat Kimya'nın Türkiye operasyonlarından sorumlu Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

İlginizi Çekebilir
TCMB’nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu TCMB'nin TL depo alım ihalesi için teklif miktarı belli oldu 31 Temmuz 2024 13:45
BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor BoJ normalleşme adımlarını sürdürüyor 31 Temmuz 2024 13:42
Rusya’da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı Rusya'da benzin ihracatı kısıtlamaları uzatıldı 31 Temmuz 2024 13:41
Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yükseltti 31 Temmuz 2024 10:21
Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları yükselişini 4. güne taşıdı! 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar? 31 Temmuz 2024 10:05
Japonya’nın sanayi üretimi düştü Japonya'nın sanayi üretimi düştü 31 Temmuz 2024 08:48
FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024: Belli oluyor! Fed faiz kararı öncesi piyasalarda son durum ne? 31 Temmuz 2024 08:47
Çin’in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı Çin'in imalat faaliyetleri temmuz ayında daraldı 31 Temmuz 2024 08:45
Japonya’nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor Japonya'nın yeni döviz diplomatı yene müdahale seçeneğini masada tutuyor 31 Temmuz 2024 08:41
Nomura: Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında daha fazla ivme kaybedecek Nomura: Çin ekonomisi yılın ikinci yarısında daha fazla ivme kaybedecek 31 Temmuz 2024 08:34
API petrol stoklarında düşüş 24 milyon varile ulaştı API petrol stoklarında düşüş 24 milyon varile ulaştı 31 Temmuz 2024 08:29
Japonya Merkez Bankası faiz artırdı Japonya Merkez Bankası faiz artırdı 31 Temmuz 2024 08:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.008,44
%0,8439
EURO
1.003,64
%0,364
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
998,82
%-0,1181
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.143,40
%14,34
DOLAR
959,34
%-4,0664
BORSA
1.342,98
%34,298
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.154,57
%15,4571
DOLAR
999,12
%-0,0876
BORSA
1.422,63
%42,2626
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.769,05
%76,9046
DOLAR
1.505,33
%50,5329
BORSA
2.403,48
%140,3484
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler