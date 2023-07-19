Nissan, Renault'nun elektrikli araç birim Ampere'ye taahhüt ettiği stratejik yatırımı için daha düşük bir eşik belirlemek için çalışıyor. Nissan Şubat ayında yaptığı açıklamada Ampere'den maksimum yüzde 15 hisse alacağını duyurmuştu. Konuya yakın kaynaklara göre Nissan'ın Ampere'den yüzde 10'dan az pay alması olası.

Nissan yaptığı açıklamada, "Nissan ve Renault, yapıcı ve devam eden görüşmelerde bulunuyor. Anlaşmalar sonuçlandığında bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullanırken, Renault ibe yorum yapmaktan kaçındı.