Rusya Özbekistan'da nükleer santral inşa edecek

Özbekistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan lideri Şavkat Mirziyoyev ile Moskova'nın Özbekistan'da küçük bir nükleer enerji santrali inşa etmesi için anlaşma imzaladı.

Mirziyoyev, Putin görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada projeyi "hayati" olarak nitelendirdi ve Özbekistan'ın "kendi büyük uranyum rezervlerine" sahip olduğunu belirtti. Putin ise "Özbekistan'ın nükleer enerji pazarında etkin bir şekilde çalışmak için her şeyi yapma" sözü verdi.

"RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ ETKİSİNİ DAHA DA ARTTIRACAK"

Anlaşma hayata geçirilirse, Özbekistan'da kurulacak nükleer santral Orta Asya'da bir ilk olacak ve Rusya'nın bölgedeki etkisini daha da arttıracak.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin Rus devlet enerji şirketi Rosatom'dan aktardığına göre proje kapsamında toplam 330 megavat kapasiteli altı reaktör inşa edilmesi öngörülüyor. Rus medyasına göre, iki ülke daha önce 2.4 gigawatt'lık daha büyük kapasiteli bir nükleer enerji santrali inşa etmeyi görüşüyordu.

Putin ayrıca Özbekistan'a gaz sevkiyatını arttırma sözü verdi.