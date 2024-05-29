Samsung grev kararı aldı

Samsung Electronics'in Güney Kore'deki tesislerinde örgütlü bir sendika grev kararı aldı. Sendika, ilk protesto olarak üyelerine 7 Haziran'da yıllık izne çıkmalarını tavsiye etmek de dahil olmak üzere grev eylemine başlayacağını açıkladı.

Sendika yetkililerine göre, sendika yaklaşık 28.000 çalışanı ya da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını temsil ediyor.

Bir grup sendika yetkilisi açıklamayı, üzerinde "Artık işçi ve sendika baskısına tahammül edemeyiz" yazan bir pankart açarak yaptı.