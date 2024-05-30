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ŞOK Marketler’den yılın ilk çeyreğinde 37,2 milyar TL ciro

ŞOK Marketler 2024 yılının ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. 2024 yılının ilk üç ayında ŞOK Marketler’in cirosu 37,2 milyar TL’ye, mağaza sayısı ise 10 bin 789’a ulaştı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 09:13

ŞOK Marketler, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 47 bine varan istihdamı ve yatırımlarıyla ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken cirosu 37,2 milyar TL oldu. Yılın ilk üç ayında yeni açılışlarla mağaza sayısını 10 bin 789'a ulaştıran ŞOK Marketler, "ara sıra değil hep ucuz" ilkesiyle temel ihtiyaç ürünlerini Türkiye'nin tamamında uygun fiyatlarla müşterilerine sunmaya devam ediyor.

TEKNOLOJİK YATIRIMLAR ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk çeyreğinde ŞOK Marketler'de teknolojik altyapı alanında önemli bir yatırım gerçekleşti. Şirketin e-ticaret uygulaması "Cepte ŞOK"ta yeni arayüz güncellemesi yapıldı. Müşteri geribildirimleri sonucunda yapılan güncellemeyle birlikte uygulama üzerinden 60 dakika içerisinde teslimat seçeneği sunularak kullanıcı deneyimi iyileştirildi. ŞOK Marketler, başarılı mobil uygulamasının yanı sıra sadakat programı olan "Win" ile müşterilerine her hafta farklı ürün gruplarında, seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenliyor. Win'li müşteriler kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça Win para kazanıyor; kazanılan Win paralar, Cepte ŞOK'taki Win cüzdanlarına yüklenerek hem ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK'taki alışverişlerde kullanılabiliyor.

"YATIRIMLARIMIZLA MÜŞTERİ DENEYİMİNİ DAHA DA İYİLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel kaliteli ürünleri uygun fiyattan tüketicilere ulaştırmaya devam ettiklerini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

"ŞOK Marketler olarak daima ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sunmak üzere çalışıyor, ülkemizin 81 ilinde temel ürünlerde sürekli ucuzluk sağlayarak bu ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılının ilk çeyreğinde de büyümemizi sürdürerek 37,2 milyar TL ciroya ulaştık. Mağaza ve depo yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, arayüz güncellemesi yaptığımız mobil uygulamamız Cepte ŞOK ile 60 dakikada teslimat seçeneği sunarak müşteri deneyimini daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Win programımızla müşterilerimize kaliteli ürünü uygun fiyattan ulaştırırken, kazandıkları Win paraları Win cüzdanları aracılığıyla kullanma imkanı sağlıyoruz. ŞOK Marketler olarak, "ara sıra değil hep ucuz" sloganımızla, önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla yeni mağazalar açmaya ve istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz."

"ŞOK'TA BEN DE VARIM" PROJESİYLE KADIN EMEĞİ DESTEKLENİYOR

Toplam çalışan sayısı ile Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan ve 2023 yılında istihdam oranını en çok artıran şirketlerden olan ŞOK Marketler, yüzde 54 kadın çalışan oranıyla da sektöre öncülük ediyor. Diğer yandan 2019 yılında kadının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirdiği "ŞOK'ta Ben de Varım" projesiyle ülkemizdeki kadınların ekonomiye katkı sunmalarını destekliyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde proje kapsamında Türkiye'nin deprem bölgesi başta olmak üzere farklı yörelerindeki kadın kooperatiflerinden kadınların ürettiği el emeği ürünler seçili ŞOK mağazalarında satışa sunuldu. Proje ile kooperatiflerdeki kadın istihdamının artmasına ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine katkı sağlanıyor.

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