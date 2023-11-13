SunExpress ile Boeing'den 90 uçaklık anlaşma

SunExpress, Boeing ile filosunu genişletmek amacıyla 90 adetlik uçak anlaşması imzaladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma 28 adet Boeing 737-8, 17 adet 737-10 model uçak ve 45 adede kadar 737 MAX uçağı satın alım olanağını kapsıyor.

Filosunu genişleterek büyümesini devam ettirmek için yeniden Boeing 737 MAX'i tercih eden SunExpress, 2023 Dubai Airshow'da duyurduğu 90 adede kadar Boeing siparişiyle 10 yıl içinde filosunu iki katından fazla büyüterek 150 uçağa ulaşacak. SunExpress'in Boeing ile yaptığı bu yeni anlaşmasını, 9'u teslim edilmiş olan 42 adet 737-8 siparişinin üzerine ekledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, şirketin salgın sonrası dönemde ortaya başarılı bir strateji koyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ardından, pazar talebini karşılamak ve uluslararası alanda daha geniş bir etkiye sahip olmak için büyümesini ivmelendirmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde filomuzu iki katından fazla büyüterek 2033 yılında 150 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Bununla birlikte, 230 koltuğa sahip en yeni 737 MAX uçağı olan 737-10'un filomuza katılması kapasitemizi daha da güçlendirmemizi sağlayacak. SunExpress olarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Yakıt verimliliği yüksek ve çevresel açıdan sürdürülebilir uçak filomuzla ağımızı genişletirken, Türkiye'nin turizm elçisi olarak katkı sunmayı sürdüreceğiz."

"737 MAX, SUNEXPRESS UÇUŞ AĞINDA KENDİNİ KANITLADI"

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stan Deal da "SunExpress'in tercihini 737 MAX'ten yana sürdürmesi, uçağın Türkiye ve diğer popüler destinasyonlara olan yolcu talebini karşılama kabiliyetine duyulan güveni yansıtıyor. 737 MAX, eşsiz yakıt verimliliği ve performansıyla değer yaratarak SunExpress uçuş ağında kendini kanıtlamış bir uçaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, SunExpress için son derece ideal olan 737 MAX, hava yolu şirketlerine kısa ve orta mesafeli uçuşlar için yüksek verimlilik ve rota esnekliği sunuyor. Konfigürasyona bağlı olarak 162 ile 200 arasında yolcu taşıyabilen 737-8 model uçak, 6 bin 480 kilometreye (3 bin 500 deniz miline) kadar menzil sunuyor. 737 MAX'in en büyük modeli olan 737-10 ise 5 bin 740 kilometreye (3 bin 100 deniz miline) kadar menzile sahip. Uçak, kendinden önceki uçak modellere göre yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu yüzde 20 azaltıyor.