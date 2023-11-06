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Tesla Almanya fabrikasındaki işçi ücretlerine zam yaptı

Tesla'nın Almanya'daki yönetimi geçtiğimiz hafta 11.000 işçiye Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere %4'lük bir ücret zammı alacaklarını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2023 08:44

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2023 08:44

WSJ'nin haberine göre, Tesla'nın Almanya'daki yönetimi 11.000 işçiye Kasım ayından itibaren geçerli olmak üzere %4'lük bir zam uygulayacaklarını bildirdi. Sendikalar daha önce Tesla'nın Almanya işçilerinin sektör ortalamasının altında ücret aldıklarını ifade etmişlerdi.

Konuya yakın kaynakların WSJ'ye verdikleri bilgilere göre Tesla, Aralık ayında enflasyonu dengelemek için 1.500 euro ikramiye ödeme ve Şubat ayından itibaren Alman işçiler için yıllık ücretleri 2.500 euro daha artırma kararı aldı.

WSJ'nin haberine göre, CEO Elon Musk ülkeye yaptığı bir ziyaret sırasında, şirketin yeni nesil elektrikli otomobilini önümüzdeki yıl planlanan bir genişlemenin ardından Almanya'daki fabrikada üreteceği sözünü de verdi.

Tesla'nın, Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinin aksine, ücretleri düzenleyen bir toplu iş sözleşmesi bulunmuyor.

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