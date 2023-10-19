Tesla beklentinin altında kar açıkladı

Tesla'nın üçüncü çeyrekte hisse başına karı 66 sent oldu. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına kar 1,05 dolar seviyesindeydi. Çeyrek için analistler hisse başına 73 sent kar bekliyorlardı.

Tesla'nın cirosu da 24,1 milyar dolar olan beklentilerin altında, 23,35 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyreğinde ciro 21,45 milyar dolar olmuştu.

Tesla CEO'su Elon Musk yaptığı açıklamada, yüksek faiz oranlarının otomobil alıcıları üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ve elektrikli araç üreticisinin ekonomik görünümü ölçerken Meksika'da bir fabrika planları konusunda tereddüt ettiğini söyledi.

Şirketin üçüncü çeyrek brüt kar marjı, kar ve gelir konusunda Wall Street beklentilerini karşılayamamasının ardından Musk, Meksika fabrikasına "tam gaz" gitme konusunda temkinli olduğunu belirterek, "Makroekonomik koşullar fırtınalıysa, en iyi gemi bile zor zamanlar geçirecektir" dedi.