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Tesla işçilere ücret artışı teklif edecek

Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilere ücret artışı teklif edeceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:02

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:02

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ücret artışının seviyesini Kasım ayında personele bildireceğini söyledi ve geçen yıl ücretleri %6 oranında arttırdığını hatırlattı.

Açıklama, sendikaların Tesla'da çalışanların sektör ortalamasının altında kazandıklarını söylemelerinin ardından geldi. Tesla'nın Almanya fabrikasında diğer otomobil üreticilerinin aksine bir toplu iş sözleşmesi yok.

IG Metall, Tesla'da ücretlerinin diğer araç üreticilerinde toplu iş sözleşmesi kapsamında teklif edilen ücretlerin yaklaşık %20 altında olduğunu söylemişti.

Tesla'nın Almanya fabrikasında yaklaşık 11.000 işçi çalışıyor.

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