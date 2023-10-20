Tesla o modelinin ABD'de fiyatını yükseltti

Tesla, Model X Plaid dört tekerlekten çekişli modelinin ABD'de fiyatını yükseltme hamlesi CEO Elon Musk'ın Tesla'nın bir dizi fiyat indirimiyle talebi korumayı başardığını ancak artan faiz oranlarının otomobilleri satın alınamaz hale getirmesinden endişe duyduğunu söylemesinin ardından geldi.

Musk, daha yüksek finansman maliyetlerinin, fiyat indirimlerine rağmen popüler Model Y SUV'un fiyatının tüketiciler için "neredeyse değişmediği" anlamına geldiğini ifade etmişti.

Tesla, bu ayın başlarında ABD'de Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarını düşürmüştü.