CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Şirket Haberleri Tesla ünvanını BYD'ye kaptırdı

Tesla ünvanını BYD'ye kaptırdı

Tesla, dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla araç teslim etmesine rağmen,  en çok elektrikli otomobil satan üretici ünvanını Çin'den BYD Co.'ya kaptırdı.

Oluşturma Tarihi 03 Ocak 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 03 Ocak 2024 09:33

Dördüncü çeyrekte analistlerin 483 bin 173 adetlik beklentilerini aşarak 484.507 araç teslim eden Tesla, BYD'nin 526.409 adetlik teslimatının gerisinde kaldı.

Tesla 2023 için 1,8 milyon araç teslim etme hedefini de aştı.

Baird analistlerinden Ben Kallo, Tesla'nın genel elektrikli araç talebine yönelik bulutlu bir görünüme rağmen, 2024 yılında 2,1 milyondan fazla araç teslim edeceğini tahmin etti.

Elektrikli araç satış sıralamasındaki değişim, Çin'in küresel otomotiv endüstrisinde artan nüfuzunu yansıtıyor. Son birkaç yılda ABD, Güney Kore ve Almanya'yı geride bırakan Çin, 2023 yılında dünyanın en büyük binek otomobil ihracatçısı olarak Japonya'yı geçebilir.

İlginizi Çekebilir
Çin’de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın en yükseğinde Çin’de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın en yükseğinde 02 Ocak 2024 09:24
Bitcoin 21 ayın zirvesinde Bitcoin 21 ayın zirvesinde 02 Ocak 2024 09:08
Rus ekonomisi 2023’te yeni pazarlara yönelik adımlarını hızlandırdı Rus ekonomisi 2023'te yeni pazarlara yönelik adımlarını hızlandırdı 01 Ocak 2024 12:25
Çin’de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrinde Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrinde 31 Aralık 2023 13:05
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı 31 Aralık 2023 12:37
Merkez bankaları sıkılaşmayı 2023’te zirveye taşıdı Merkez bankaları sıkılaşmayı 2023'te zirveye taşıdı 30 Aralık 2023 11:47
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı 30 Aralık 2023 11:12
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Aralık 2023 10:24
Çin 2023’ün ilk üç çeyreğinde cari fazla verdi Çin 2023'ün ilk üç çeyreğinde cari fazla verdi 30 Aralık 2023 09:00
Avrupa borsalarında 2021’den beri en iyi yıllık performans Avrupa borsalarında 2021’den beri en iyi yıllık performans 30 Aralık 2023 09:15
Çin’de yılbaşı tatilinde 1,56 milyon sınır aşırı seyahat bekleniyor Çin'de yılbaşı tatilinde 1,56 milyon sınır aşırı seyahat bekleniyor 30 Aralık 2023 08:56
ASELSAN’dan 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi ASELSAN'dan 65,9 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi 29 Aralık 2023 15:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,38
%0,4384
DOLAR
1.004,04
%0,4041
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
996,33
%-0,3673
EURO
1.029,20
%2,9198
DOLAR
1.018,13
%1,8134
ALTIN
1.049,47
%4,9474
BORSA
1.039,27
%3,9272
EURO
1.039,25
%3,9253
DOLAR
1.078,52
%7,8515
ALTIN
949,92
%-5,0083
BORSA
1.065,47
%6,5466
EURO
1.592,36
%59,2355
DOLAR
1.822,12
%82,2119
ALTIN
1.383,93
%38,393
BORSA
1.646,43
%64,6434
EURO
BİST En Aktif Hisseler