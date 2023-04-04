Çin merkezli 36kr'nin verdiği habere göre Tesla, yeni düşük fiyatlı modeller üzerinde çalışıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Tesla, küçük bir Model Y'yi düşük fiyatlı modeli olarak pazara sunmaya hazırlanıyor. Kaynaklar, Tesla'nın bu küçük model için 4 milyon araca varan bir yıllık üretim kapasitesi inşa etmekte olduğunu da öne sürüyorlar.

36Kr'ye göre bu üretim kapasitesinin 2 milyonu Tesla'nın Kuzey Amerika'daki süper fabrikasına, 1 milyonu Berlin fabrikasına ve 1 milyonu Shanghay The Liangang fabrikasına tahsis edilecek. Yeni model için Kuzey Amerika'da üretimin asıl merkezi Meksika'daki Monterrey fabrikası olacak.