Türk Hava Yolları Aralık 2021 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

• Aralık 2019 döneminde 5,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 4,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı Aralık 2021 döneminde %71,1 olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Aralık 2019 döneminde 138.446 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %9,4'lük artışla 151.441 tona ulaşmıştır.

2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN TRAFİK SONUÇLARI

• Ocak - Aralık 2019 döneminde 74,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2021 yılının aynı döneminde 44,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine göre 13,8 puanlık azalma ile %67,9 olarak gerçekleşmiştir.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Aralık 2019 döneminde 187,7 milyar iken, 2021 yılının aynı döneminde %31,9 azalarak 127,8 milyar olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Aralık 2019 döneminde 1.544.341 ton iken, 2021 yılının aynı döneminde %21,7'lik artışla 1.879.552 ton olarak gerçekleşmiştir.

• 2021 Aralık ayı sonunda filodaki uçak sayısı 370 olmuştur.