THY Teknik A.Ş, Honeywell ile Boeing 737 MAX, 737 NG ve 787 tipi uçakların ADIRU (Hava Veri Atalet Referans Birimleri) komponentlerini kapsayan on yıllık lisanslı bakım anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Honeywell, THY Teknik A.Ş.'ye parça tedarik edecek ve THY Teknik A.Ş. de Honeywell'in ADIRU komponentleri için Yetkili Küresel Bakım Merkezi olarak faaliyet göstererek yerel ve uluslararası müşterilerine bakım-onarım hizmeti sağlayacak.



MÜŞTERİLERİMİZE KUSURSUZ HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut: bu anlaşma, Honeywell ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı pekiştirdiklerini belirterek "Filolarında Boeing 737 MAX/NG ve 787 uçakları bulunan müşterilerimizin ADIRU komponentlerinin bakım, onarım ve revizyon ihtiyaçlarını karşılamamızı da sağlayacak. Komponent bakım-onarım alanındaki derin tecrübemiz ve son teknoloji ile donatılmış tesislerimizle müşterilerimize kaliteli ve kusursuz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu stratejik iş birliği protokolünün şirketimiz ve Honeywell için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

THY TEKNİK KÜRESEL BİR BAKIM MERKEZİ

Honeywell'in Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran da imzalanan bu yeni anlaşmaya ilişkin yapmış olduğu açıklamada: "Dünyanın en önemli hava yolu operatörlerine yeni nesil teknolojilerle hizmet veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., küresel bir havacılık bakım-onarım merkezi konumundadır. Honeywell olarak Türk HavaYolları Teknik A.Ş.'nin bölgedeki stratejik ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni anlaşma ile iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz." dedi.